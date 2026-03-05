Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!
Giriş Tarihi: 5.03.2026 13:33 Son Güncelleme: 5.03.2026 13:43

Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig’in 25.haftasında cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini belirledi.

Haftanın kritik karşılaşması olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını; Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz