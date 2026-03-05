Son dakika haberi: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini belirledi.
Haftanın kritik karşılaşması olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını; Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
Trendyol Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/iJvaOwrC9n— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) March 5, 2026