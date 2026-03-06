Başkan Adalı’dan prim jesti

Yenilmezlik serisiyle G.Saray derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim, takımı daha da motive etmek için prim verme kararı aldı. Tesislere gidecek olan başkan Serdal Adalı, oyuncular ve teknik heyete destek mesajını da beraberinde götürme kararı alırken özel prim de açıklayacak. Başkan Adalı'nın takımın galibiyeti halinde sezon başında belirlenen prim sistemindeki rakamın üzerinde ödeme yapacağı öğrenildi.

BOŞ KOLTUK KALMADI!

DERBİNİN biletleri dün satışa çıkarken taraftar büyük ilgi gösterdi. Önce BJK SuperApp üzerinden ardından da genel satışa sunulan biletlere taraftarlar hücum ederken 2 bin 250 TL ile 37 bin 500 TL arasında fiyatla çıkan biletlerin neredeyse tamamı tükendi. Son sezonlarda en kötü dönemlerde bile takımı yalnız bırakmayan Beşiktaşlı futbolseverlerin yüksek fiyatlı biletleri de kısa sürede bitirmesi ve boş yer bırakmaması bekleniyor.

DOLMABAHÇE'DE BÜYÜK ŞÖLEN

SİYAH-BEYAZLILAR, yarın akşam sahasında ağırlayacağı Galatasaray derbisine hazırlanıyor. 41 bin 903 kişinin yer alacağı Tüpraş Stadyumu'ndaki derbi şöleninde Beşiktaşlı taraftarlar da özel hazırlıklar peşinde. Galatasaray maçına özel dev pankartlar ve bayrakların hazırlandığı, stadyumda koreografiler yapılacağı belirtildi.