Galatasaray’dan Beşiktaş’a derbi öncesi cevap!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamalarına yanıt veren Abdullah Kavukcu, şu ifadeleri kullandı: "Serdal Başkan üzülerek görüyorum ki, bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski'yi haksız bir şekilde attı.

"HAKSIZ YERE ATMIŞTI"

Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz, bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır. Geçen sezon Frankowski haksız bir şekilde atıldı.

"ATMOSFER ÇOK İYİ"

Takım bugün çok güzeldi. Allah'ın izniyle çok iyi bir atmosfer var. Sakatımız yok. Sacha Boey'in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutturuyor."

NHAGA'YA ZAMAN MESAJI

Yeni transferlerden Renato Nhaga hakkında da konuşan Kavukcu, genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekerek, "Nhaga enteresan bir futbol oynadı. İkinci pozisyonu gol olsa farklı şeyler konuşulurdu. Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklenmemesiyle ilgili hocaya çok saldırdılar. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var. O çocuğun farklı özellikleri var. Güçlenirse çok farklı olacaktır. Bir anda topu önüne alıyor, güzel paslar veriyor. Galatasaray'a büyük katkılar sağlayacak bir oyuncu kazandırdık" ifadelerini kullandı.