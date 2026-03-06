Samsunspor’da Okan Kocuk fark yarattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Thomas Reis'in ardından takımın başına getirilen Thorsten Fink yönetiminde toplam 5 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz temsilcisi, ligde Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KF Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

Samsunspor, son olarak Türkiye Kupası'nda deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek Fink yönetimindeki 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kalan Okan Kocuk, kalesini gole kapayarak formda bir görünüm sergiledi.

Öte yandan Samsunspor, Antalyaspor ile oynadığı kupa karşılaşmasının ardından pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Samsun temsilcisi, yarın Antalya'dan İstanbul'a hareket ederek pazar günü saat 20.00'de oynanacak müsabakayı bekleyecek.