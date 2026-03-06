Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor!
Giriş Tarihi: 6.03.2026 10:33

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak RAMS Başakşehir - Göztepe ve Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmalarıyla başlayacak.

İHA
Süper Lig’de 25. hafta heyecanı başlıyor!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 8 Mart Pazar ve 9 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde bu hafta lider Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak.

İkinci sırada yer alan Fenerbahçe de Samsunspor'u ağırlayacak. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta programı şöyle:

Yarın

16.00 RAMS Başakşehir - Göztepe
20.00 Galatasaray - Beşiktaş

8 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Samsunspor

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor - Kocaelispor
20.00 Kayserispor - Trabzonspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz