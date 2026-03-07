Beşiktaş – Galatasaray maç sonu Libero TV canlı yayını! Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Fırat Aydınus, Serkan Korkmaz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta Ozan Ergün düdük çalıyor.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbinin ardından Libero TV YouTube kanalında Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Fırat Aydınus ve Serkan Korkmaz değerlendirmelerde bulunacak.
Fırat Aydınus, derbideki tartışmalı pozisyonları ve hakem kararlarını Libero TV canlı yayınında yorumlayacak.
Hasan Kabze, Ahmet Dursun ve Serkan Korkmaz, teknik direktörlerin tercihlerini ve karşılaşmanın şampiyonluk yarışına etkilerini analiz edecek.
SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Djalo, Yasin Özcan, Salih Uçan ve Rashica'nın yerlerine Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani ve Cerny'yi 11'de görevlendirdi.
Kalede eldivenleri Ersin Detanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Murillo, Agbadou, Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu.
Orta alanda Ndidi ve Asllani'yi sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Cerny, ortasında Orkun Kökçü, solunda ise Olaitan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Güney Koreli golcü Oh oldu.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 8 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 8 değişikliğe gitti.
Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen Günay Güvenç, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Yaser Asprilla ve Ahmed Kutucu derbide yer almadı.
Bu oyuncuların yerine Okan Buruk; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.
Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina'yı görevlendiren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Forvet arkasında Gabriel Sara'ya şans veren Buruk, en ileri uçta ise Victor Osimhen'i görevlendirdi.
SAVUNMADA TANDEM DEĞİŞTİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde savunmanın ortasında Agbadou'nun yanında Uduokhai'ye forma şansı verdi. Transfer edildikten sonra savunmanın ortasında Agbadou formayı alırken yanında Emirhan Topçu, Djalo ve Uduokhai forma giymişti.
Tecrübeli teknik adamın derbideki tercihi Alman savunmacı Uduokhai oldu.
SALLAI 2 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın 28 yaşındaki Macar oyuncusu Roland Sallai, 2 maç sonra 11'de yer aldı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Juventus mücadelesinde süre alan Sallai, ağrıları sebebiyle hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor karşılaşmalarında forma giymemişti. Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan Roland Sallai, 2 resmi maç sonra formasına kavuşmuş oldu.
DERBİ KAPALI GİŞE
Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maç kapalı gişe oynandı. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından saniyeler içinde tükenirken, siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Beşiktaşlı taraftalar karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde tribünlerde görsel bir şölen hazırladı. Kuzey Tribün'de açılan pankarta '1903'ten beri kral biziz bu alemde' notu düşüldü. Doğu Tribün'de ise 'Ne bir heves, ne bir tutku' pankartı yer aldı. Ayrıca Doğu Alt Tribün'de yapılan koreografide ise bir çocuğun elinde açılan Beşiktaş atkısına yer verildi. Ayrıca tribünlere bırakılan siyah-beyaz bayraklarla görsel tamamlandı.
G.SARAY TARAFTARLARI TRİBÜNDE
Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 bin taraftar, Tüpraş Stadyumu'ndaki deplasman tribününde yer aldı. Maç öncesinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan sarı-kırmızılar, maç saatini bekledi.
Güvenlik kontrollerinin ardından saat 16.45'te stadyuma hareket eden Galatasaraylı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Coşkulu bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılar, kritik maçta takımlarının yanında oldu.