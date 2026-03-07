Beşiktaş – Galatasaray maç sonu Libero TV canlı yayını! Ahmet Dursun, Hasan Kabze, Fırat Aydınus, Serkan Korkmaz

DERBİ KAPALI GİŞE

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maç kapalı gişe oynandı. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından saniyeler içinde tükenirken, siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Beşiktaşlı taraftalar karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde tribünlerde görsel bir şölen hazırladı. Kuzey Tribün'de açılan pankarta '1903'ten beri kral biziz bu alemde' notu düşüldü. Doğu Tribün'de ise 'Ne bir heves, ne bir tutku' pankartı yer aldı. Ayrıca Doğu Alt Tribün'de yapılan koreografide ise bir çocuğun elinde açılan Beşiktaş atkısına yer verildi. Ayrıca tribünlere bırakılan siyah-beyaz bayraklarla görsel tamamlandı.

G.SARAY TARAFTARLARI TRİBÜNDE

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 bin taraftar, Tüpraş Stadyumu'ndaki deplasman tribününde yer aldı. Maç öncesinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan sarı-kırmızılar, maç saatini bekledi.

Güvenlik kontrollerinin ardından saat 16.45'te stadyuma hareket eden Galatasaraylı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Coşkulu bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılar, kritik maçta takımlarının yanında oldu.