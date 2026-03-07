CANLI | Süper Lig’de dev derbi! Beşiktaş-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu...

LİGİN EN GOLCÜSÜ CİMBOM

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.