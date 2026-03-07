Dolmabahçe Ersin’e emanet

Hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarının desteğini alan siyahbeyazlı eldiven, kaleye kilit vuracak
Ersin Destanoğlu, Rizespor maçında hatalı gol yese de tribünlerin hem gol anında hem de maçın bitiminde desteğini almıştı. 25 yaşındaki kaleciyle hocaları ve takım arkadaşları da ilgilenip motive olmasını sağlarken, yediği golü unutup derbiye dönmesini istediler. Hemtaraftar hem de takım içi destekdeneyimli eldivene moral olarakiyi geldi. Bu sezon 21 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, bu maçların 7'sinde rakiplerine izin vermezken, geriye kalan mücadelelerde22 gole engel olamadı.
DÖRT DEĞİŞİM!
Teknik direktör Sergen Yalçın, kupadaki Rizespor maçına göre 4 değişiklik yapacak. Djalo, Salih Uçan, Rashica ve Yasin Özcan'ın yerine Uduokhai, Rıdvan, Asllani ve Cerny'nin oynaması bekleniyor. Taraftarlar için de bayram günü olacak. 41 bin 903kişinin yer alacağı TüpraşStadyumu'ndaki futbolşöleninde Beşiktaş tarafındaözel dev pankartlar vebayraklar hazırlanırken diğer yanda ise G.Saray seyircisinin kırmızı ağırlıklı bir deplasman tribünü oluşturacağı öğrenildi.
DERBİLERİN ADAMI CERNY
İlk devrenin sonuna doğru tırmanışa geçen Vaclav Cerny, ikinci devrede ise iniş yolunda… Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, Çekyalı futbolcuyu derbiye özel hazırladı. Tecrübeli oyuncunun da derbide çıkışageçecek oyun ortaya koymak istediğiaktarıldı. Bu sezon 22 maçta 6 gol, 8 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcu, gollerin 2'sini Trabzonspor'a, 2'sini Fenerbahçe'ye atmıştı.
PRİMİ BİRLİKTE BELİRLEYECEKLER
Beşiktaş'ta yönetim, prim jesti de yapacak. Başkan Serdal Adalı, takımla konuşup, "Siz galibiyet alın, primi beraber belirleyelim" dedi. Siyah-beyazlılarda derbi galibiyet primi daha önce kişi başı 1 milyon TL olarak dağıtılıyordu.