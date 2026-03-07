Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dolmabahçe Ersin’e emanet
Giriş Tarihi: 7.03.2026

Dolmabahçe Ersin’e emanet

Hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarının desteğini alan siyahbeyazlı eldiven, kaleye kilit vuracak

Dolmabahçe Ersin’e emanet
  • ABONE OL
Ersin Destanoğlu, Rizespor maçında hatalı gol yese de tribünlerin hem gol anında hem de maçın bitiminde desteğini almıştı. 25 yaşındaki kaleciyle hocaları ve takım arkadaşları da ilgilenip motive olmasını sağlarken, yediği golü unutup derbiye dönmesini istediler. Hem taraftar hem de takım içi destek deneyimli eldivene moral olarak iyi geldi. Bu sezon 21 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, bu maçların 7'sinde rakiplerine izin vermezken, geriye kalan mücadelelerde 22 gole engel olamadı.

DÖRT DEĞİŞİM!
Teknik direktör Sergen Yalçın, kupadaki Rizespor maçına göre 4 değişiklik yapacak. Djalo, Salih Uçan, Rashica ve Yasin Özcan'ın yerine Uduokhai, Rıdvan, Asllani ve Cerny'nin oynaması bekleniyor. Taraftarlar için de bayram günü olacak. 41 bin 903 kişinin yer alacağı Tüpraş Stadyumu'ndaki futbol şöleninde Beşiktaş tarafında özel dev pankartlar ve bayraklar hazırlanırken diğer yanda ise G.Saray seyircisinin kırmızı ağırlıklı bir deplasman tribünü oluşturacağı öğrenildi.

DERBİLERİN ADAMI CERNY
İlk devrenin sonuna doğru tırmanışa geçen Vaclav Cerny, ikinci devrede ise iniş yolunda… Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, Çekyalı futbolcuyu derbiye özel hazırladı. Tecrübeli oyuncunun da derbide çıkışa geçecek oyun ortaya koymak istediği aktarıldı. Bu sezon 22 maçta 6 gol, 8 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcu, gollerin 2'sini Trabzonspor'a, 2'sini Fenerbahçe'ye atmıştı.

PRİMİ BİRLİKTE BELİRLEYECEKLER
Beşiktaş'ta yönetim, prim jesti de yapacak. Başkan Serdal Adalı, takımla konuşup, "Siz galibiyet alın, primi beraber belirleyelim" dedi. Siyah-beyazlılarda derbi galibiyet primi daha önce kişi başı 1 milyon TL olarak dağıtılıyordu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolmabahçe Ersin’e emanet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz