Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözler hakem Ozan Ergün’de
Giriş Tarihi: 7.03.2026

Gözler hakem Ozan Ergün’de

Gözler hakem Ozan Ergün’de
  • ABONE OL
Derbiyi yönetecek olan Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. 34 yaşındaki Ergün, 2013'te hakemliğe adım atarken 16 Nisan 2022'de Süper Lig'de görev almaya başladı. 2026'da FIFA hakemi olan Ergün, İnşaat Mühendisliği yapıyor. Bu sezon Beşiktaş'ın Konya, Kayseri ve Göztepe'yi yendiği maçları yöneten Ergün, G.Saray'ın galibiyetle kapattığı Karagümrük, G.Birliği ve Rize karşılaşmalarında da düdük çaldı. Yine bu sezon Süper Lig'de 11 maçta düdük çalarken, 5 kırmızı kart ve 2 penaltı kararı verdi.

3 BİN POLİS GÖREVDE
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, dev maç için tüm önlemleri aldı… Stat çevresinde 3 bin polisin (Bini çevik kuvvet) görev alacağı karşılaşma için sıkı tedbirler uygulanacak. Misafir takım G.Saray taraftarlarının (Bin 914) toplanma noktası Taksim Gezi Parkı olacak. G.Saray seyircileri bireysel olarak Taksim Gezi Parkı'na gelecek ve toplanma tamamlandıktan sonra İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından stada yürüyerek gidecek. EMİR SOMER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözler hakem Ozan Ergün’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz