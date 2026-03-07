Gözler hakem Ozan Ergün’de

Derbiyi yönetecek olan Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. 34 yaşındaki Ergün, 2013'te hakemliğe adım atarken 16 Nisan 2022'de Süper Lig'de görev almaya başladı. 2026'da FIFA hakemi olan Ergün, İnşaat Mühendisliği yapıyor. Bu sezon Beşiktaş'ınKonya, Kayseri ve Göztepe'yiyendiği maçları yöneten Ergün,G.Saray'ın galibiyetle kapattığıKaragümrük, G.Birliği veRize karşılaşmalarında da düdükçaldı. Yine bu sezon Süper Lig'de 11 maçta düdük çalarken, 5 kırmızı kart ve 2 penaltı kararı verdi.
3 BİN POLİS GÖREVDE
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, dev maç için tüm önlemleri aldı… Stat çevresinde 3 bin polisin (Bini çevik kuvvet) görev alacağı karşılaşma için sıkı tedbirler uygulanacak. Misafirtakım G.Saray taraftarlarının (Bin914) toplanma noktası Taksim GeziParkı olacak. G.Saray seyircileri bireysel olarak Taksim Gezi Parkı'na gelecek ve toplanma tamamlandıktan sonra İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından stada yürüyerek gidecek. EMİR SOMER