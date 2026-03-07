Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Serdal Başkan bu işi alışkanlık haline getirdi’
Giriş Tarihi: 7.03.2026

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarına, Galatasaray cephesinden yanıt geldi. Sarı-kırmızılıların Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, katıldığı bir iftar organizasyonunda şu açıklamaları yaptı: "Üzülerek görüyorum ki Serdal Başkan bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili açıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski'yi haksız bir şekilde attı hakem."

'ETKİ ALTINDA KALMASIN'
"Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır."

