Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarına, Galatasaray cephesinden yanıt geldi. Sarı-kırmızılıların Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, katıldığı bir iftar organizasyonunda şu açıklamaları yaptı: "Üzülerek görüyorum ki Serdal Başkan bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdanönce hakemle ilgiliaçıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski'yi haksız bir şekilde attı hakem."
'ETKİ ALTINDA KALMASIN'
"Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır."