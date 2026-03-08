Maçın kritik pozisyonları

Dk. 20 Barış Alper Yılmaz, soldan Agbadou'yu geçerek ceza sahasına girdi. Ancak Felix Uduokhai'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Galatasaray, Barış Alper'in bileğine darbe aldığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi.
Dk. 29
Orta sahadaki mücadelede Sane, Asllani'ye sert girdi. Hakem sarı kart gösterirken Beşiktaşlı futbolcular, uzun süre kırmızı kart itirazında bulundu. Orkun Kökçü, hakemi alkışladığı için sarı kartla cezalandırıldı.
Dk. 45
Osimhen, G.Saray ceza sahasından gelen topu karşılaşmak isterken Agbadou'nun ayak darbesine maruz kaldı. Meşin yuvarlak dışarı gitti. Sarıkırmızılılar, faul ve kart itirazında bulundu. Hakem ise taç atışı kararı verdi.
Dk. 55
Osimhen, Agbadou'yu yere düşürdü, hakem faul verdi. Nijeryalı yıldız, oyuna devam ederek topu Beşiktaş filelerine gönderdi. Siyah-beyazlı takım, daha önceden sarı kartı bulunan Osimhen'e ikinci sarı kartın verilmesi gerektiğini ileri sürdü.
Dk. 62
Sane, Rıdvan'ı geçtiği sırada rakibinin bileğine arkadan sert bastı. Beşiktaşlı oyuncu sakatlık yaşarken hakem, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve daha önce sarı kartı olan Sane'yi direkt kırmızı kartla attı.