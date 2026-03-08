Okan Buruk’a ağır gönderme!

Sergen Yalçın, hakeme tepki gösterirken meslektaşını da eleştirdi: "Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum, pes! Allah Allah, Okan Buruk neden hakemden şikayetçiymiş? 3 senedir şampiyonlar, bir de hakemden şikâyetçi mi oluyorlar?"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiyi kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtirken maçın hakemi Ozan Ergün ve VAR'ı hedefine aldı. İşte Yalçın'ın sözleri: "Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalıikinci yarı. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'Bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamakiçin kafasını çeviriyor. Normal değil."
BURASI ONLARIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL
"Kazanırsın, kaybedersin bunlar olur. Dünya kadar Euro'lar harcanıyor, çok büyük paralar harcanıyor. Çok çaba sarf ediliyor. Bunların çiftliği değil burası. Bunlar doğal akışa uygun değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın! Adamı 20. dakikada nasıl atamazsın! Senin işin bu. TFFseni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Kurallar var oyunda. Hakem ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygula. Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! G.Saray kazandı, okey ama bu biraz komedi oldu."
3 SENEDİR ŞAMPİYONLAR!
Sergen Yalçın, basın toplantısında "Okan Buruk da hakemden şikâyetçi ne diyorsunuz?" sorusuna, "Allah Allah o niye şikâyetçiymiş? 3 senedir şampiyon oluyorlar. Bir de hakemden şikâyetçi mi oluyorlar? 4. hakemi de eleştirmesine de "Allah Allah" yanıtını verdi.
DERBİ KARNESİ ZAYIF
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon hiç derbi kazanamadı. Dün akşam 1-0 yenildiği G.Saray'la ilk yarıda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor deplasmanından ise 3-3'lik skorla ayrıldı.