Beşiktaş’tan açıklama: Bizim muhatabımız Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu’dur!

Beşiktaş Kulübü, TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ile Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia'nın bir televizyon programına konuk olmasının ardından bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

8 Mart 2026 tarihli "Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamıza bugüne dek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan endişelerimizi giderecek herhangi bir cevap gelmemişken;

Başkanımız Serdal Adalı'nın bugün basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada ifade ettiği üzere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu "Ölü taklidi" yapmaya devam ederken; TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ve Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia'nın apar topar yayına çıkmalarını manidar bulmaktayız.

Beşiktaş JK olarak bizim muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dur. "Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamızdaki sorularımız geçerliliğini korumaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şeffaf yönetim anlayışı prensibi doğrultusunda sorularımıza cevap vermesini ve istediğimiz görüntüleri tarafımızla paylaşmasını bir kez daha talep ediyoruz.