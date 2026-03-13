Gaziantep FK, Antalyaspor deplasmanında zorlanmadı!

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Maxim'in attığı gol, hakem Gürcan Hasova'nın VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

38. dakikada Perez'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian, ayağıyla topu kurtardı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Lungoyi'nin şutunda kaleci Julian, aynı kurtarışla bir kez daha gole engel oldu.

45+1. dakikada Bayo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

59. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan korneri kullanan Maxim'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bayo'nun şutunda top ağlara gitti: 0-1.

65. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sol kanattan kullandığı kornerde Antalya savunması topu uzaklaştırdı. Ogün Özçiçek, ceza sahası dışından havalandırdığı meşin yuvarlağı, Abena kafayla indirdi. Arka direk önündeki Kozlowski'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-2.

76. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Kaleci Burak Bozan'ın kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen'in karşılayamadığı topu takip eden Bayo, ceza sahasına girip kaleci Julian'ı çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

82. dakikada Gaziantep FK farkı 4'e çıkardı. Bayo'nun ceza alanı sol çaprazdan pasında Camara, kaleci Julian'ın solundan topu filelere yolladı: 0-4.

90+3. dakikada Antalyaspor farkı 3'e indirdi. Van de Streek'in pasında Ramzi Safuri'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Müsabakayı, Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.