Joao Pereria: "Oyuncularım sonuna kadar inandı"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş maçlarının ardından bugün de aleyhlerine penaltı verildiğini hatırlatan Pereira, "Sanki çocuğumla oynuyorum da ufak bir dokunuyorum, düşüyor ve penaltı veriliyor gibi adeta. Futbol biraz da temas oyunu. Büyük liglere biraz bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

"BUGÜN HER ŞEY NETTİ"

Hafta boyunca çok çalıştıklarını, hedeflerine ulaşmak için çok çabaladıklarını aktaran Pereira, şöyle konuştu:

"Resmen oyuncularımın canlarını çıkarıyorum. Maçta ne yapmamız gerektiğini, oyunu, pozisyonları anlasınlar diye canlarını sıkıyorum. İstediğim her şeyi yapıyorlar ama maçta başka şeyler oluyor. İyi futbol oynuyoruz ama her zaman aleyhimize şeyler oluyor maçta. Herkes hata yapabilir. Ben de hata yapıyorum ama zaten bu durum için VAR diye bir şey var. Ekranda her şey daha net görülebiliyor. Biri bakıp bu pozisyon 'böyle', biri bakıp pozisyon 'şöyle' diye bir şey diyemez. Bugün de her şey netti bence."

Pereira, rakibe göre takımda bazı değişiklikler yaptıklarını ifade ederek penaltı pozisyonuna kadar Göztepe'nin topa bile dokunamadığını, özellikle ilk yarıda iyi bir futbol oynadıklarını aktardı.

"OYUNCUALRIMI TEBRİK EDİYORUM"

Göztepe'nin ikinci yarıya bazı değişikliklerle başladığını ve işlerini zorlaştırdığını söyleyen Pereira, "Biz de pas hataları yaptık ama oynamak isteyen bir takım olduğumuz için bu hatalar normal. Onlar da birkaç kez duran toptan pozisyona girdiler. Son dakikalar biz risk aldıktan sonra da pozisyona girdiler ama o zamana kadar çok pozisyona girdiklerini düşünmüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü sonuna kadar inandılar ve her şeylerini ortaya koydular. Olanlara rağmen maç içinde savaştılar ve 1 puanı aldık." diye konuştu.

Pereira, sonradan giren oyuncuların takıma katkı sunduğu da sözlerine ekledi.