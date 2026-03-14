Tedesco için kritik gün

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran ve kurmayları, maç sırasında bir hayli sinirliydi. Takımın performansı başkanı kızdırırken bitiş düdüğü ile acil toplantı kararı alındı. Hemen içeriye geçerek durum değerlendirmesi yapan yönetim, Tedesco'nun durumunu masaya yatırdı. Sonra da sportif direktör Devin Özek ve Tedesco, bugün için kulübe davet edildi. Saran, ikiliyle yapacağı görüşmenin ardından yol haritasını çizme kararı verirken görüşme bugün 18.00'de kulüp binasında gerçekleşecek. Stat çıkışı yönetici Ali Gürbüz, "Ayrılık kararı alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız." dedi. Yönetimin Tedesco sonrası için Aykut Kocaman ve İsmail Kartal üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

'VERDİĞİNİZ SÖZLER NEREDE BAŞKAN'

Fenerbahçe taraftarı, şok edici Karagümrük yenilgisi sonrası sosyal medyadan hem yönetime hem de teknik direktör Tedesco'ya tepki gösterdi. Şampiyonluk umutlarının tükendiğini vurgulayan sarı-lacivertli futbolseverler, "Bu takımın hali ne", "Hani verdiğiniz sözler", "Santrfor transferi yapılmamasının bedelini bütün Fenerbahçe camiasına ödettiniz", "Artık en iyi ihtimal ligi üçüncü bitirmek", "Tedesco derhal istifa etmelidir. Yönetim de önce Devin Özek'i göndermeli, ardından kendisi de hemen istifa etmelidir", "Namağlup ünvanımızı ve koca bir sezonumuzu ligden düşmesi neredeyse kesin Karagümrük'e hediye ettiniz, bravo" yorumları yaptı.