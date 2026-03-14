Yüksek gerilim

F.Bahçe'nin hücum silahları Karagümrük deplasmanında sustu kaldı. İlk yarıda Kerem Aktürkoğlu ve Fred sahada kaybolurken ikinci devrede Asensio da etkili olamadı. Kanarya'nın son haftalardaki golcüsü Cherif de suskunluğunu bozamadı. Bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda en çok puan toplayan takım olan Kanarya, düne kadar yenik olsa da toparlanıp 5 galibiyet 3 beraberliğe ulaşıp 18 puan kazanmıştı. Ancak bu kez Kanarya geri dönemedi! Bu sezon ligde 11 golünün yanı sıra 10 asist yapan ve iki kategoride çift haneye ulaşan tek oyuncu olan Asensio, oynadığı 21 maçın 16'sında skora doğrudan etki ederken dünü boş geçti.