Domenico Tedesco: Zorlu 2 gündü bizim için!

Oyuncularının sakatlık durumlarına dair Domenico Tedesco, "Talisca geri döndü. Nene'nin ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent Mercan'ın problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor" şeklinde konuştu.

Oyun tercihlerine dair soruya Domenico Tedesco, "Bu akşama özel bir durum değil, her zaman her maçta uygulamaya çalıştığımız bir plan; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik. Hızlı bir şekilde oyunun yönünü çevirmek, kanatları birebir bırakmak istedik. Bu akşam ana fikir buydu. Toplu oyuncuya baskı yoksa arkaya koşular ana planımız" cevabını verdi.

Son 2 günde takım olarak çok fazla konuştuklarını anlatan Tedesco, "Samandıra'ya yeniden hayat verebilmek, canlandırabilmek için çok fazla konuştuk, sonuçta herkes hayal kırıklığı yaşıyordu. Çok kötü oynayarak mağlup olduk. Kolayca kazanmamız gereken bir maç olarak düşünülen bir karşılaşmaydı. Hiçbir müsabaka kolay değil ama eğer kolay bir karşılaşma varsa o maç diye beklersiniz. O statta güzel anılarımız vardı. Bir sonraki rakibimize hazırlanmaya başladık. Hem iyi oyuncular hem iyi karakterlerimiz var. Reaksiyondan şüphe duymuyordum. Tüm oyuncular harika. Onlarla iyi ilişkimiz var. Maçları kaybettiğiniz zaman bu tarz hikayelerin üretilmesi normaldir. Bu, işin bir parçası. Takımla harika bir iletişimimiz var. Hem teknik heyetin oyuncular hem de oyuncuların teknik heyetle ilişkisi gayet iyi" değerlendirmesinde bulundu.

Her maçın ardından durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Tedesco, şöyle devam etti:

"Ültimatomlar sorusunu başkanımıza sormanız gerekiyor ama söyleyebileceğim şu, büyük takımda olduğunuzda bu normaldir, ligin son sırasında yer alan takıma kaybettiğiniz zaman. 26 maçta ilk mağlubiyeti almıştık ama biz her maç sonrası durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. Geleli 6 ay oldu, benim kafamdaki fikir burada bir şey inşa etmek. Burada takımla yaz dönemi geçirirsem çok mutlu olurum. Bizler teknik heyet ve oyuncular gece gündüz çalışıyoruz, bundan fazlasını yapamazsınız. Aynaya bakmak önemlidir, ben de bunu yapıyorum. Puan kaybından sonra durum değerlendirmemiz normal. Önde baskı bizim DNA'mız. Rakip geride 3'lü oynadığı zaman baskı zor. Maçların yüzde 70'inde 3'lü, bazen 4'lü oynuyorlar. Takımı 2 duruma da hazırladık. Biz her zaman topun bizde olmasını istiyoruz."

Kendisini iyi hissettiğini vurgulayan Tedesco, "Futbolda her şeyin çok çabuk değişmesi normal. Bu, benim ilk işim değil. İçinde bulunduğumuz durum bu ama önemli olan tekrardan ayağa kalkabilmek. Önemli olan bizim kendi içimizde ne konuştuğumuz, sosyal medyada ne konuşulduğunu önemsemiyorum. Ben sadece kazanırken iyi teknik direktör değilim, kaybederken de aynı teknik direktörüm. Bu işin bir de rakip kısmı var. Duygusal bir ortam olan bir kulüpteyseniz ki bu benim hoşuma giden bir şey, bununla baş etmeyi bilmeniz gerekir" şeklinde görüş belirtti.

Tedesco, sözlerini tribüne gelen taraftarlara teşekkür ederek tamamladı.