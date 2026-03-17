Fenerbahçe – Gaziantep FK maçı Libero TV canlı yayını! Fırat Aydınus, Melike Çelik, Abdullah Ercan, Serkan Balcı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

Fenerbahçe- Gaziantep FK maçı seremonisinde, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle aziz şehitler anıldı.

Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hazırlanan üzerinde '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazılı pankart da Maraton Alt Tribünü'nü kapladı.

İki takımın futbolcuları ve hakemler de, "Vatan size minnettar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi" pankartla maça çıktı.