Fenerbahçe – Gaziantep FK maçı Libero TV canlı yayını! Fırat Aydınus, Melike Çelik, Abdullah Ercan, Serkan Balcı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Chobani Stadyumu'ndaki zorlu maçta Kadir Sağlam düdük çalıyor.
TEDESCO'DAN 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde geçtiğimiz hafta karşılaştıkları Fatih Karagümrük müsabakasında sahaya sürdüğü 11'den 4 değişikliğe gitti.
Kaleci Ederson cezası sonrası eldiveni Mert Günok'tan devraldı. İsmail Yüksek, Fred ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ise Marco Asensio, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene görev aldı.
Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.
TALISCA 3 MAÇ SONRA KADRODA
Kanarya'da Brezilyalı futbolcu Talisca, sakatlığını atlatarak takıma döndü. Talisca, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçı sonrası hastanede yapılan tetkiklerde sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmişti.
32 yaşındaki forvet, son 2 antrenmanda takımla çalıştı ve bugün kırmızı-siyahlılara karşı kadroya yazıldı. Talisca, bu süreçte Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında forma giyemedi.
TEDESCO'NUN CEZASI BİTTİ
Sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, cezasını tamamladı.
Tedesco, Gaziantep FK maçına takımın başında çıktı.
Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI
Fenerbahçe- Gaziantep FK maçı seremonisinde, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle aziz şehitler anıldı.
Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hazırlanan üzerinde '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazılı pankart da Maraton Alt Tribünü'nü kapladı.
İki takımın futbolcuları ve hakemler de, "Vatan size minnettar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi" pankartla maça çıktı.