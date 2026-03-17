Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe milli araya galibiyetle girdi! Talisca geri döndü
Giriş Tarihi: 17.03.2026 22:32

Gaziantep FK karşısında 4-1 kazanan Fenerbahçe, milli maç arasına 3 puanla girdi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Anderson Talisca, 3 maç sonra geri döndü.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene'nin 3, N'Golo Kante'nin de 1 golüyle maçı 4-1 kazandı

Kırmızı-siyahlılara karşı aldığı galibiyetle, evindeki son 2 maçı kazanan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti.

Kanarya, milli maç arasından sonra ligin 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Brezilyalı futbolcu Talisca, sakatlığı sonrası formasına kavuştu. Son 2 antrenmanda takımla çalışan Talisca, müsabakanın 58. dakikasında Sidiki Cherif'in yerine dahil oldu.

Ligde 13 golü bulunan Talisca, 24. maçta formayı terletti.

