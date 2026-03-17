Fenerbahçe milli araya galibiyetle girdi! Talisca geri döndü

Trendyol Süper Lig
'in 27. haftası açılış maçında Fenerbahçe
, sahasında Gaziantep FK
ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene'nin 3, N'Golo Kante'nin de 1 golüyle maçı 4-1 kazandı
Kırmızı-siyahlılara karşı aldığı galibiyetle, evindeki son 2 maçı kazanan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti.
Kanarya, milli maç arasından sonra ligin 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Brezilyalı futbolcu Talisca
, sakatlığı sonrası formasına kavuştu. Son 2 antrenmanda takımla çalışan Talisca, müsabakanın 58. dakikasında Sidiki Cherif'in yerine dahil oldu.
Ligde 13 golü bulunan Talisca, 24. maçta formayı terletti.