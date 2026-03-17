Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’i eledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Real Madrid, Manchester City deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'in gollerini 22 ve 90+4'üncü dakikalarda Vinicius Junior kaydetti. Manchester City'de fileleri 41'inci dakikada Erling Haaland havalandırdı.
Manchester City'de Bernardo Silva, 20'nci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 74 dakika sahada kaldı.
İlk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabındaki rakibi Bayern Münih – Atalanta eşleşmesinin tur atlayanı olacak.