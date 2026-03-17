Trabzonspor’da 4 futbolcu kart sınırında!

Giriş Tarihi: 17.03.2026 10:57

Süper Lig'in 27.haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da 4 futbolcu, Galatasaray maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek.

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

