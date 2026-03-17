Ültimatom için çok geç!

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe bir ayda tepetaklak oldu. Herkes Tedesco'nun kovulmasını beklerken Başkan Sadettin Saran, "Ültimatom verdik. Bir daha böyle şeyler olmayacak" dedi. Bu saatten sonra ültimatom işe yarar mı?

AHMET ÇAKAR: Ültimatom lafları, içi boş laflar. Ne yani, F.Bahçeli oyunculara ve teknik heyete ültimatom verdiğinde daha iyi oynayıp maç mı kazanacaklar? Bunları geçin! Temel sıkıntı, F.Bahçe'nin kadro zafiyeti. Devre arasında 3 santrforu satıp şaibeli bir Sidiki Cherif transferi yapıyorsan, şampiyonluktan bahsetmek çok zor. Ayrıca Tedesco'nun yaptıkları kabul edilemez. Puan kaybedilen Göztepe maçında son yarım saat En-Nesyri'yi almaması anlaşılır gibi değil. Ya da Karagümrük maçına Musaba ve Asensio gibi yaratıcı ve atak oyuncularla başlamaması kabul edilemez. Saran'ın, Devin Özek'i kovmamasının altında tehlikeli soru işaretleri var. Ben Saran'a soruyorum, özelikle Cherif transferinde menajer ya da menajerlere kaç milyon Euro ödenmiştir? Cherif'in alınması konusunda Devin Özek ısrarcı olmuş mudur?

LEVENT TÜZEMEN: Bu ültimatom, 'köprüden önce son çıkış' anlamına geliyor. Tedesco bu söylemi, bir baskı olarak hissedebilir. Ültimatom sözcüğü de hem hocanın hem de oyuncuların kafasında Demokles'in Kılıcı gibi sallanır. Karagümrük maçına kadar ligde yenilgisiz yola devam eden F.Bahçe'de Tedesco başarılı bulunmadı mı? Tehditle, baskıyla başarı gelmez. F.Bahçe'de sevgi ortamı kaybolmuş.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sadettin Saran, tekmeye kafa uzatan futbolcular istediklerini söyledi her defasında ama kendisi ikili mücadeleden kaçtı. Keşke bu ültimatomu Kasımpaşa maçından sonra verseydi de bugünlere gelmeseydi. Fenerbahçe hem idari hem de teknik olarak yönetilmiyor, savruluyor. Süreçte krizleri oyuncuları kadro dışı bırakarak çözmüşlerdi. Şimdi ültimatom veriyorlar. Jesus ve İsmail Kartal dönemindeki gibi ortada bir oyun olsa ağzımı açmam. "Dominant futbol" oynatması beklenen Tedesco, bir aydır takımını rakip kaleye götüremiyor. Buna rağmen 'Devam' deniyor..

BÜLENT TİMURLENK: Mutfakta ilk kez denediğiniz bir tarifi, müşterinin önüne servis edemezsiniz. Tedesco, farklı 11 ve dizilişlerle F.Bahçe'yi kendi Ar-Ge merkezine çevirdi. Mart ayında kimsenin deneme-yanılmaya ne vakti ne de kredisi vardır. Elbette Skriniar ve Talisca'nın yokluğu önemli ancak puan kaybı yapılan maçlardaki rakipler karşısında eldeki F.Bahçe kadrosunun oynadığı futbol, önce teknik adamı sonra kendilerini bağlar. Başkan Saran, dün görevden alsa bugün göreve kimi getireceğini bilmediğinden yarın da Tedesco ile devam ediyor.



'G.SARAY ŞAMPİYON' DEMEK ALGI OPERASYONU



MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray'ın, takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 7 oldu. Toplumdaki genel kanı Galatasaray'ın artık şampiyon olduğu yönünde. Buna katılıyor musunuz?

AHMET ÇAKAR: Kesinlikle katılıyorum. Bundan sonra G.Saray, Allah korusun, bir kaza geçirmez, salgın hastalıklarla karşılaşmaz ya da UEFA'dan bir puan silme cezası gelmediği takdirde şampiyon olmuştur. Aslında mücadele ikincilik için olacaktır. F.Bahçe mi, Trabzon mu belli değil. Bana göre şansları eşit. Hatta oynanan futbol ve form durumuna baktığımızda Trabzonspor'un bir tık önde olduğunu düşünüyorum.

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın şimdiden şampiyon ilan edilmesine katılmıyorum. 7 puanlık fark, ligde G.Saray'ın rahat nefes alarak hareket etmesini sağlar. Ama ısrarla 'G.Saray şampiyon oldu' diyenler, bence algı operasyonu yapıyor. G.Saray'ın oynanmamış 8 tane maçı ve ortada 24 puan var. Trabzonspor, Samsun, Göztepe deplasmanlarını kolay olarak görmüyorum. Üstelik G.Saray evinde F.Bahçe ile bir derbi oynayacak. Derbilerin sonucu da belli olmuyor. Gerçek şu; G.Saray'ın iyi bir takımı var. Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Avrupa maçlarına konsantre oldukları gibi her maça çıkarlarsa sorun yaşamazlar.

GÜRCAN BİLGİÇ: Son 3 sezonun geleneğine bakarsak, Galatasaray böyle durumlarda geri adım atmamış. Kriz yaşamış ama çözümü bulup hedefe gitmeyi başarmış. Bunu yapmayı başaran veya nasıl yapacağını bilen iyi bir oyuncu grubu var. Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleri, arada Liverpool maçı… Zor fikstürü de aşmayı başardılar. Bugünün fotoğrafında Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ikincilik mücadelesi daha ön planda. Yani; Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yarışının heyecanı yaşanacak. Kadere bakın; bir ay önce G.Saray'ın Trabzon'da puan kaybedeceğini hesaplayan Fenerbahçeliler, bir anda bu maçta taraf değiştirebilirler.

BÜLENT TİMURLENK: Son 3 sezonun şampiyonu, lige başlarken bir numaralı favoriydi. Bu da demektir ki rakipleri ondan çok daha fazlasını yapmalı ya da ligin ilk yarısında 6 puanlık derbilerde G.Saray'ı mağlup etmeliydi. Yapamadılar! 8 hafta ve ortada 24 puan var. Matematiksel olasılık devam ettiği sürece G.Saray'ı şampiyon ilan etmek, oyunun ruhuna aykırı. Elbette eldeki futbol gerçeği, Okan Buruk ve elindeki kadronun hem rakiplerinden daha sorunsuz hem daha kaliteli hem de daha çok bir arada oynamış olması. Milli aradan sonraki Trabzon deplasmanı, kalan haftalar içinde G.Saray için en büyük hendek.



SADECE SAVUNMA İLE TURU GEÇEMEZ



ÖZBOSTAN: G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur şansını nasıl görüyorsunuz?

ÇAKAR: Tur kolay değil. Her ne kadar Liverpool eski Liverpool olmasa da onlar da bir çıkış arıyorlar. Patlama yapacak bir maç arıyorlar. Korkarım ki G.Saray maçı öyle olacak.

TÜZEMEN: G.Saraylı oyuncular, rakip oyuncuları tanıyorlar, neler yapacaklarını biliyorlar. İki maçı kazanırlarken takım savunmasını sahaya mükemmel yansıttılar. Yardımlaşmayı hiç bırakmadılar. 1-0'lık skorla gitmek de çok değerli. Ayrıca maçın hakeminin Marciniak olmasının adaletli kararlar vermek adına G.Saray için şans olduğunu düşünüyorum.

BİLGİÇ: Şampiyonlar Ligi için G.Saray'ın son 3 maçtaki form grafiği hepimizin güvenini artırdı. Okan Buruk takımı nasıl oynatacağını çok iyi biliyor. Ama Sanchez'in eksikliğini çok hissedecekler. Tarihi bir dönemeçteler, görevleri daha bitmedi.

TİMURLENK: İki kez gol yemeden mağlup ettiği Liverpool'dan ne kadro kalitesi ne de oyun olarak geride olmayan bir G.Saray var. Juventus deplasmanından çıkartılacak çok ders var elbette. 90 dakika savunma yaparak 1-0'ı koruyamazsınız. Uğurcan ve defans dörtlüsüne çok iş düşmemesi için kalan 6 oyuncunun hem takım savunmasında hem de topu rakip kaleye taşımakta vasat oynamaya hakkı yok.



BU GOL 100 YIL BOYUNCA HATIRLANIR



ÖZBOSTAN: Arda Güler'in golü dünyada milyonlarca kez izlendi. Milli futbolcumuz adeta bir kahraman oldu. Ayrıca Beşiktaş'ta Orkun da Ankara'da müthiş bir gole imza attı. Bu goller hakkında neler söylersiniz?

ÇAKAR: Arda'nın golü, İspanya'da futbol var oldukça hep hatırlanacak. Yüz yıl sonra bile 68 metrelik mesafe gündem olacak. Orkun'un golü ise, bir başka güzel. Bu gollerin yarattığı duygu, 'İnşallah Dünya Kupası'na gideriz' arzusu olmalıdır.

TÜZEMEN: Arda tüm dünyada ses getiren ve uzaktan atılan goller konusunda en başa oturacak bir vuruşa imza attı. Arda'nın, Real Madrid'de sürekli oynaması ve böyle şahane bir gole imza atması, hem kendi adına hem de Türk futbolu adına gurur vericidir. Orkun, toplara sert ve etkili vuran bir oyuncu. Feyenoord ve Benfica'da da benzer gollerini izledik. G.Birliği'ne attığı gol, sezonun en güzel gollerinden birine aday olacaktır.

BİLGİÇ: Arda'nın 68 metreye, üstelik havadan topu göndermesi müthiş. Tribünlerde olanlar bunu her sohbetlerinde anlatacaklar. Orkun, kendine inanması ve topu havada şekillendirmesiyle kalitesini bir kez daha gösterdi.

TİMURLENK: Arda'nın golü, Puskas ödülüne aday olur. Ama ona bir rakip var. Orkun Kökçü'nün, G.Birliği'ne attığı golü anlatabilmek için gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bir futbolcunun o açıdan kaleyi düşünecek öz güveninin olmasının yanı sıra bunu ayak yeteneği ile birleştirmesi muazzam. 2 milli oyuncumuzu da play-off maçları öncesinde tebrik ediyorum. Bu kadar güzel olmasa da milli formayla da gollerine devam etsinler.



FEDERASYON DOĞRUYU YAPMIŞTIR



ÖZBOSTAN: Haftayı VAR tartışmalarıyla bitirdik. Beşiktaş kayıtları istedi, sonuç alamadı. TFF, "Kayıt vermeyiz" dedi. Bu iş niye çözülmüyor?

ÇAKAR: Bu iş, çıkmaza girdi. Hakem hataları, bazı pozisyonlara VAR'ın müdahalesi, benzer pozisyonlara müdahale etmemesi, umut vadediyor dediğimiz genç hakemlerin performansının yerlerde sürünmesi ve tüm bu durumlardan kaynaklanan maalesef ciddi bir güven kaybı. Türk hakemlerine kimse güvenmiyor.

TÜZEMEN: VAR kayıtlarını açıklayamazlar. Zaten VAR'ın müdahalesi sırasında hakemlerin verdiği kararlar, hafta içinde açıklanıyor. Beşiktaş'ın ne gibi bir kayıt istediğini merak ediyorum. VAR odası bir ölçüde yatak odası gibidir. Bizim bilmediğimiz, Beşiktaş'ın bildiği ne gibi konuşmalar yaşanmıştır. TFF'nin açıklamamasını doğru bulurum ama Beşiktaş bir tespit yapmışsa bu da araştırılmalı.

BİLGİÇ: Bakın; problem karar standartlarının, takımlara göre değişmesinde. Kararların farklı olması, tüm yöneticileri paranoyak yaptı. Kuralı bile yorumlayamayan hakemler maç almaya devam ettikleri sürece bu tartışmalar bitmez. Eskiden 'Hakem kötü' derdik, şimdi diyemiyoruz. VAR kayıtlarını başkası göremiyor ama Federasyon yetkilileri bakabiliyor.

TİMURLENK: Bugün Beşiktaş, yarın F.Bahçe, ertesi gün G.Saray, haftaya Göztepe… Burada problem, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya Türkiye'de futbol izleyen kimsenin inanmaması. MHK Başkanı'nın ve oluşturduğu hakem kadrosunun itibarı yerlerde. Güven olmayınca sürekli olarak sorgulanır, doğrularınıza bile şüpheyle yaklaşırlar. Beşiktaş Başkanı'nın önemli iddiaları vardı. Bir bildiği var ki konuşuyor. Konu, 'görüntü veremeyiz' ile kapatılamaz.