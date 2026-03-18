Başakşehir ile Antalyaspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, Antalyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta Reşat Onur Coşkunses düdük çaldı.
Başakşehir ile Antalyaspor arasındaki maç 0-0'lık eşitlikle noktalandı.
Bu sonucun ardından Başakşehir 43, Antalyaspor ise 25 puana yükseldi.
Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Solda Kazımcan Karataş'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harit'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian çeldi. Dönen topa Kazımcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta Julian yine gole izin vermedi.
21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
64. dakikada ceza yayı solundan Paal'ın havadan pasında topla buluşan Soner Dikmen'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kurtardı.
87. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Brnic'in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
90+4. dakikada sol kanattan Kazımcan Karataş'ın yaptığı ortada penaltı noktası solundan Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Julian'da kaldı.