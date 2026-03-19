Almanya’da avlanıyor!

Yeni transferleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlıyor. Kartal'ın hedefinde Bundesliga'dan önemli isimler bulunuyor. Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber, 14 Mart'ta Bayer Leverkusen ile Bayern Münih'in oynadığı maçı yerinde takip etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle başlayan hareketlilikte göze kestirilen oyuncular arasında Leverkusen'den Martin Terrier, Nathan Tella ve Patrik Schick bulunuyor. Çek forvet Schick, başkan Serdal Adalı'nın da çok istediği isimlerden... Siyah-beyazlılar daha önce de girişimde bulunduğu tecrübeli futbolcuya odaklanmış durumda. Ayrıca yine yazın gündemde bulunan kanat oyuncusu Terrier de gözlem altına alındı. Yeniden listede bulunan oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

EVDE SERİ ARIYOR

SÜPER Lig'in 27. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, kazanarak hem milli ara sonrası Fenerbahçe derbisine moralli çıkmayı hem de iç sahada kalan haftalarda yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Evinde son olarak Galatasaray'a 1-0 kaybeden Kartal, bu sezon en çok puan kaybını da Dolmabahçe'de yaşadı. Deplasmanda 25 puan toplayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 24'te kaldı. Kaybedilen 15 puan Beşiktaş'ı zirve yarışında geride bıraktı. Sergen Yalçın'ın takımı kalan 8 haftada Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük ve Trabzon maçlarını evinde oynayacak.