Göztepe’de Bokele kendini affettirdi

Ligin 24'üncü haftasında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve golsüz beraberlikle biten ikas Eyüpspor karşılaşmasında kadroya dahi alınmayan Kamerunlu futbolcu, yeniden hocasının gözüne girmeyi başardı.

Eyüpspor maçının ardından Stoilov, "Bokele idmanlarda yeterince takıma yardımcı olmadı. Ben de onu oynatmadım. Takıma yardımcı olmayanları kadroya almam" ifadelerini kullandı. Eyüpspor karşılaşmasında kadro dışı kalan Bokele daha sonra deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir FK ve iç sahadaki Corendon Alanyaspor müsabakalarında yeniden formasına kavuştu. Adeta direkten dönen 26 yaşındaki futbolcu iki maçta da sahaya ilk 11'de çıkıp 90'ar dakika oynadı. Bokele sert uyarının ardından defansın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.