Beşiktaş’tan Kristjan Asllani için indirim talebi!

Beşiktaş'ın ara transferde Serie A temsilcisi Inter'den 11 milyon Euro opsiyon ve bonuslarla kiraladığı Kristjan Asllani için Çizme basınından önemli bir iddia geldi.

İtalyanlara göre; siyah-beyazlı ekip, bu rakamı kullanmayı düşünmüyor ve opsiyon bedelini aşağı çekmek istiyor.

MASAYA OTURULACAK

Sezon sonunda İnter ile masaya oturacak olan Beşiktaş yönetimin bu görüşmede en büyük kozu Arnavut orta saha olacak. 24 yaşındaki oyuncunun geleceği konusunda şu anda kesin bir karar olmadığı da haberde yer aldı.

Inter'le sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan futbolcu, Sergen Yalçın'ın 11'de ilk tercihlerinden biri oldu.

BAŞKAN ADALI'DAN TOPLANTI

Bu arada siyah-beyazlılarda Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, Almanya ve İngiltere özelinde önemli görüşmeler yürüttü.

Transfer hazırlıklarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta, yapılan çalışmalara dair dün başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve Futbol Koordinatörü Serkan Reçber toplantı gerçekleştirdi. Bu listeler üzerinden transfer harekâtı hız kazanacak.