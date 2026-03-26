‘Bunları yenemiyorsak zaten gitmeyelim!’

TFF BAŞKANI İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ı Romanya maçı öncesi yaptığı son idmanda yalnız bırakmadı. Montella ile 'çak' yaparak selamlaşan, hocaya ve takıma başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, TRT'ye verdiği kısa değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bazı arkadaşlar alınıyor ama hep söylüyorum, çok iyi ve karakterli bir takımımız var. Çok güzel kura çektik. Allah şu iki maçı kazasız atlatmayı nasip etsin. Biz orada olursak sadece 80 milyonu değil tüm İslam alemini de temsil edeceğiz. Birçok İslam ülkesinin federasyon başkanlarında da bu beklenti varken inşallah Allah nasip eder. Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ya da Slovakya'yı yenemedikten sonra da Amerika'ya gitmeyelim."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!