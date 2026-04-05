Eyüpspor'da Atila Gerin'den hakem tepkisi!
Giriş Tarihi: 5.04.2026 20:24

  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, kümede kalmak için kalan 6 maçta en iyi mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

Gerin, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Bedirhan Özyurt'un 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyundan koptuklarını anlatan Gerin, maçta anlatacak çok fazla bir şeyin olmadığını ifade etti.

Gerin, hakem yönetimini eleştirerek, 10 kişi kalmayı hak etmediklerini, kendilerine göre penaltı olan pozisyonun verilmediğini savundu.

Antalyaspor'un da karşılaşmada 10 kişi kalabileceğini öne süren Gerin, her maç 12-13 kişiye karşı oynadıklarını hissettiklerini dile getirdi.

Atila Gerin, Antalyaspor'u tebrik ederek, "Rahat bir nefes aldılar. Biz de kalan 6 maça çıkıp en iyi halimizle mücadele edeceğiz. Götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Skor kazanmak, oyunun gücünü ortaya koyabilmek için elimizden geleni yapacağız. Puanlar matematiksel olmadığı sürece hırsımızla enerjimizle sahada olacağız." diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpspor'da Atila Gerin'den hakem tepkisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz