Fenerbahçe’de Fred’den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle ilgili Fred, "Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O özgüvene sahibiz. Böylesine önemli bir gol attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışı ile ilgili soruya Fred, "Umudumuz hep çok yüksek. Çok iyi bir takıma sahibiz. Rakibin maçları önemli değil, bakmıyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Bizler adım adım gitmeliyiz sezon sonuna kadar. Hala hayattayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" cevabını verdi.