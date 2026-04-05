Giriş Tarihi: 5.04.2026 22:57

Fenerbahçe’de Fred’den Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Fenerbahçeli futbolcu Fred, Beşiktaş derbisinin ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Fred açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fred, "Bütün takımı tebrik ediyorum. Herkes müthiş oynadı. Bugün galibiyette önemli bir etken olduk. Maça çok hırslı başladık. Kazanmamız gerekiyordu. Topsuz oyunda agresif olmalıydık, olduk. Baskıdan kazandığımız toplarla pozisyonlar bulduk. Daha erken goller bulabilirdik. Son dakikada bulduk ve kazandık" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle ilgili Fred, "Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O özgüvene sahibiz. Böylesine önemli bir gol attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışı ile ilgili soruya Fred, "Umudumuz hep çok yüksek. Çok iyi bir takıma sahibiz. Rakibin maçları önemli değil, bakmıyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Bizler adım adım gitmeliyiz sezon sonuna kadar. Hala hayattayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" cevabını verdi.

