Trabzonspor’da Onuachu rekora koşuyor! Sadece 4 gol kaldı...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, adım adım rekora koşuyor.

Galatasaray ağlarını da havalandırarak ligde 22 gole ula[1]şan tecrübeli oyuncu, kalan 6 maçta kulüp tarihine geçmeye çok yaklaştı.

ŞOTA VE SÖRLOTH'A YAKLAŞTI

Nijeryalı santrfor, Trabzonspor'da 1995- 96 sezonunda 25 golle kral olan Şota Arveladze ile 2019- 2020'de 24 defa ağları sarsıp tacı takan Sörloth'a yaklaştı.

REKORA AZ KALDI

Onuachu, kalan 6 haftada 3 gol bulması halinde Sörloth'u geçerek Şota'yı yakalayacak. 2.01 boyundaki dev forvet, geride kalan haftalarda ligde 4 gol bulması halinde ise bir sezonda Trabzonspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek.

Onuachu, şimdi gözünü hafta sonu oynanacak olan Alanyaspor maçına çevirdi.