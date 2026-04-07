Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Onuachu rekora koşuyor! Sadece 4 gol kaldı...
Giriş Tarihi: 7.04.2026 08:41

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, 4 kez daha ağları bulması durumunda Şota ve Sörloth’u geçerek bordo-mavililerde bir sezonda en çok gol atan yabancı olacak.

YUNUS EMRE SEL
Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, adım adım rekora koşuyor.

Galatasaray ağlarını da havalandırarak ligde 22 gole ula[1]şan tecrübeli oyuncu, kalan 6 maçta kulüp tarihine geçmeye çok yaklaştı.

ŞOTA VE SÖRLOTH'A YAKLAŞTI

Nijeryalı santrfor, Trabzonspor'da 1995- 96 sezonunda 25 golle kral olan Şota Arveladze ile 2019- 2020'de 24 defa ağları sarsıp tacı takan Sörloth'a yaklaştı.

REKORA AZ KALDI

Onuachu, kalan 6 haftada 3 gol bulması halinde Sörloth'u geçerek Şota'yı yakalayacak. 2.01 boyundaki dev forvet, geride kalan haftalarda ligde 4 gol bulması halinde ise bir sezonda Trabzonspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek.

Onuachu, şimdi gözünü hafta sonu oynanacak olan Alanyaspor maçına çevirdi.

