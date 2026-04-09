Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi tek eksik!
Giriş Tarihi: 9.04.2026 09:29

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak olan Antalyaspor'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Soner Dikmen dışında eksik bulunmuyor.

  • ABONE OL

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda mücadele edecek. Haftanın açılış müsabakası Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor. Geçen hafta iç sahada ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek 5 hafta sonra üç puan kazanan Hesap.com Antalyaspor, 8 haftadır deplasmanda kazanamama durumuna Beşiktaş karşılsında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlılarda Soner Dikmen, sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 3-1 kazanmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi tek eksik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz