Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi tamamlandı!
Giriş Tarihi: 9.04.2026 20:18

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasındaki Antalyaspor maçı hazırlıklarını noktaladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

