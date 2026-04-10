Antalyaspor’da Sami Uğurlu’dan Orkun Kökçü’ye övgü!

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'a deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup oldu. Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sami Uğurlu, "Başakşehir maçındaki formatla başladık. Geçiş hücumları ile pozisyon aramak istedik ama Beşiktaş iyi başladı ve çok pozisyona girdi. Beşiktaş'ın hareketliliği ve oyun kalitesi çok iyiydi. Bloklar arası çok genişledi bizim tarafımızda. Orada çok zaaf yaşadık. Yakın temaslı, şiddetli oyunda temas yaşadık. Beşiktaşlı oyuncuların da çok fazla payı var burada, Orkun büyük oyunu ile oyunu yukarı taşıdı. Bize çok problem yaşattı. Çok fazla hata yaptık. İki gol bulduk ve beş altı pozisyon bulduk. Beşiktaş deplasmanında iki gol buluyorsan puan alman gerekiyor ama oyunun geneline bakınca puanı hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.