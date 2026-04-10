Beşiktaş’ta Kartal Kayra Yılmaz’dan Türkiye Kupası sözleri!

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 4-2'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Kartal Kayra Yılmaz, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Maçın tamamının kontrolü bizdeydi. Bol gollü güzel bir maç oldu. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Soğuk bir hava, cuma günü stadyumu doldurdular. Onlara armağan ediyoruz" dedi.

Hedeflerine değinen Kartal Kayra Yılmaz, "Ligde kalan maçları kazanmak istiyoruz. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğun en büyük adayıyız. O kupayı da kazanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kartal Kayra Yılmaz maça ilk 11'de başlamasına dair soruya, "Tüm oyuncular takıma yardım etmek istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Oynamadığımızda kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Hazır olmak zorundayız. Çalışmalarımızı iyi sürdürdük. Bugün de şans geldi, en iyi şekilde değerlendirdik. Galibiyet aldık ve çok mutluyuz" cevabını verdi.