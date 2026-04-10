Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’ta Sergen Yalçın kupa hedefini açıkladı! Transfer mesajı
Giriş Tarihi: 10.04.2026 22:34

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın kupa hedefini açıkladı! Transfer mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 29. haftasındaki Antalyaspor maçını değerlendirdi.

  • ABONE OL

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibi karşısında sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "Güzel bir maç oldu. Antalyaspor da iyi mücadele etti. Değişik oyuncularla oynadık. Bazı oyuncularımıza az süre verdik. Oynayan oyuncular da iyi mücadele etti. Maçta uzun dönemde kontrol bizdeydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmak iyi oldu" dedi.

Hedeflerine değinen Sergen Yalçın, "Hedefe oynar bir pozisyonda değiliz. Kendi pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Kupa hedefimiz var. Sezon sonuna kadar oynadığımız maçları kazanmaya çalışacağız. Yaşadığımız sıkıntılar bu pozisyonda kalmamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.

Kadro planlaması için çalışmalara başladıklarını belirten Sergen Yalçın, "Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Serkan çalışıyor. Nasıl bir kadro kurabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Taraftara mesaj gönderen Sergen Yalçın, "Taraftarın ilgisi olması güzel. Bundan hep mutluluk duyuyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Bayağıdır gelen sonuçlar güvensizlik yaratıyor. Bunu biliyoruz. Ciddi bir yapılanma dönemindeyiz. Devre arası takımı güçlendirdik. Çalışıyoruz taraftarın mutlu olması için. Çok çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene taraftarımız hedefe oynayan ve onları mutlu edecek takım görecek diye ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz