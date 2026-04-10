CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Antalyaspor maçı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan üstlenecek.
VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da Bilal Gölen görev alacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, Jota, Oh.
Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Ceesay, Safuri, Saric, Ballet, Storm, Streek.