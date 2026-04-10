Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'den forma talebi!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 08:49

Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'den forma talebi!

Süper Lig'in 29.haftasında bu akşam saat 20.00'de sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta iki yıldız, 11'de forma giymek istiyor.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Emirhan Topçu ve El Bilal Toure’den forma talebi!
Milli ara dönüşü deplasmanda Fenerbahçe'ye uzatmalarda yediği penaltı golüyle yenilen Beşiktaş yeni bir seri için bugün Antalyaspor'u ağırlayacak.

Bu önemli karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların sakatlığı atlatan iki yıldızı teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekliyor. 15 Şubat'ta oynanan Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra 6 lig, 1 de kupa maçını kaçıran El Bilal Toure oynayacak pozisyona gelmiş durumda.

5 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran F.Bahçe derbisinde kadroya giren ancak 90 dakikayı kulübede tamamlayan Emirhan Topçu da 11'e dönmek istiyor.

Teknik heyet iki oyuncu ile ilgili son kararı bu sabah yapacağı değerlendirmenin ardından verecek.

Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'den forma talebi!
