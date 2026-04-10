Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor karşısında 4-2 galip gelen Beşiktaş'ta Junior Olaitan açıklamalarda bulundu.

Sol kanat yerine merkezde görev almasına dair soruya Junior Olaitan, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Burada her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de her pozisyona uyum göstermeye çalışıyorum. Orta sahada oynamayı seviyorum ama hocam benden kanatta oynamamı isterse kanatta da oynarım" cevabını verdi.

Hedeflerine değinen Junior Olaitan, "Ana hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. Ama ligde kalan maçları da oluruna bırakmayacağız. Ligde en azından 2. olabilmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.