Son dakika haberi: Beşiktaş evinde zorlanmadı! 6 gollü maçta Antalyaspor’u geçti

KARTAL KAYRA YILMAZ 9, EMİRHAN 6 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan Topçu uzun süre sonra 11'de kendilerine yer buldu.

Kartal Kayra Yılmaz, son olarak Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk 11'de görev alırken ardından oynanan 9 lig, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde 11'de yer almadı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu; ligde Konyaspor, kupada ise Rizespor ile oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil oldu.

Beşiktaş'ta uzun süre sonra 11'e dönen diğer bir isim ise Emirhan Topçu oldu. Son olarak Göztepe maçında 11'de görev aldı. Ardından oynanan 4 lig, 1 de kupa maçının kadrosunda yer almayan Emirhan Topçu, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbi maçın kadrosunda yer almış ancak süre bulamamıştı.