Son dakika haberi: Beşiktaş evinde zorlanmadı! 6 gollü maçta Antalyaspor’u geçti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan üstlendi. VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da Bilal Gölen görev aldı.
Beşiktaş, Antalyaspor karşısında sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.
Siyah-beyazlıların gollerini 5. dakikada Orkun Kökçü, 9. dakikada Jota Silva ile 33 ve 59. dakikalarda Hyeongyu Oh kaydetti. Antalyaspor'da fileleri 21. dakikada Sander van de Streek ve 47. dakikada Samuel Ballet havalandırdı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 55'e yükseltti ve dördüncü sıradaki yerini sağlama aldı.
Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Antalyaspor maç fazlasıyla düşme hattındaki Antalyaspor'un 5 puan önünde.
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında sahaya çıkacak. Antalyaspor ise Konyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Cengiz'in sağ taraftan yerden pasına hareketlenen Orkun Kökçü'nün ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın üzerinden filelere gitti: 1-0
9. dakikada Orkun'un ortasında Jota'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
21. dakikada Erdoğan sağ taraftan ortasında kale alanı önündeki Van de Streek, kafa vuruşuyla topu kaleci Ersin'in sağından filelere yolladı: 2-1
33. dakikada Olaitan'ın rakip oyuncuyu geçtikten sonra sol taraftan pasında Oh, kale alanı önünde tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1
40. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Oh'un ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Julian, meşin yuvarlağı yandan kornere çeldi.
47. dakikada Doğukan'ın pasında Ballet'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda üst direğe de çarpan top, yakın köşeden ağlarla buluştu: 3-2
58. dakikada Jota'nın sol taraftan ortasında Murillo'nun gelişine vuruşunda kaleci Julian, sağ köşeye yönelen topu çeldi.
59. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı vuruşunda kalecinin sektirdiği topu Oh, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 4-2
79. dakikada Murillo'nun sağ taraftan ortasında El Bilal Toure'nin gelişine vuruşunda kaleci Julian topu sektirdi. Cerny'nin kale alanı içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Julian iki hamlede kontrol etti.
81. dakikada Doğukan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlağı Emirhan kafayla üstten kornere gönderdi.
SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin 11'inde; 1'i zorunlu, 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Agbadou, Uduokhai, Ndidi, Asllani ve Cerny'nin yerlerine Djalo, Emirhan Topçu, Kartal Kayra Yılmaz, Cengiz Ünder ve Jota Silva'yı sahaya sürdü.
Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma hattında Murillo, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü ve Olaitan'ı görevlendirdi. Hücum hattının sağında Cengiz Ünder, solunda Jota Silva'yı sahaya süren Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Hyeongyu Oh oldu.
KARTAL KAYRA YILMAZ 9, EMİRHAN 6 MAÇ SONRA 11'DE
Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan Topçu uzun süre sonra 11'de kendilerine yer buldu.
Kartal Kayra Yılmaz, son olarak Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında ilk 11'de görev alırken ardından oynanan 9 lig, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde 11'de yer almadı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu; ligde Konyaspor, kupada ise Rizespor ile oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil oldu.
Beşiktaş'ta uzun süre sonra 11'e dönen diğer bir isim ise Emirhan Topçu oldu. Son olarak Göztepe maçında 11'de görev aldı. Ardından oynanan 4 lig, 1 de kupa maçının kadrosunda yer almayan Emirhan Topçu, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbi maçın kadrosunda yer almış ancak süre bulamamıştı.
AGBADOU İLK KEZ YEDEK SOYUNDU
Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou, ilk kez bir karşılaşmada yedek soyundu. 6 Şubat'ta siyah-beyazlı ekibe imza atan tecrübeli savunmacı daha sonrasında bütün maçlara ilk 11'de başladı.
Agbadou, Fenerbahçe derbisinin ardından kulübede yer aldı. Öte yandan Vaclav Cerny de lige ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.
LUCESCU UNUTULMADI
Beşiktaş'ta daha önce şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Siyah-beyazlıların, Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde unutulmadı. Maç öncesinde stadyum hoparlörlerinde tecrübeli teknik adamın vefatıyla yaşanan üzüntü dile getirilirken, skorboardlarda da Lucescu'nun 100'üncü yıl şampiyonluk kupasını kaldırması ve siyah-beyazlı takımda görev yaptığı zamanlardaki anılara yer verildi.
Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular da ısınma hareketleri öncesinde sahaya 'Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu' pankartıyla çıktı. Mücadele öncesinde Rumen teknik adam için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünler de 'I Love You Luce' şeklinde tempo tuttu.
ÖZEL KONUKLAR TÜPRAŞ STADYUMU'NDA
Düzce Belediyesi ve Düzce Beşiktaşlılar Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu çocuklar, Tüpraş Stadyumu'nda misafir edildi. Genel sekreter Uğur Fora ile İcra Kurulu Danışmanı Şule Gökırmak, Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret eden çocuklarla yemekte bir araya geldi. Özel çocuklar daha sonra Antalyaspor mücadelesini kendilerine ayrılan özel bölümden takip etti.
BEŞİKTAŞ'TAN ANLAMLI HAREKET
Siyah-beyazlı kulüpte, karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen seremonide şehit çocukları yer aldı. 11 Kasım 2025'te Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan sınırları içinde düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Binbaşı Nihat İlgen, Üsteğmen Cüneyt Kandemir ve Başçavuş Burak Özkan'ın aileleri ve çocukları stadyumda ağırlandı. Şehit çocukları daha sonra siyah-beyazlı futbolcularla seremoniye çıktı.