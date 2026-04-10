Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor karşısında 4-2'lik skorla kazandı. Beşiktaş forması giyen Tiago Djalo mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor karşılaşmasına dair Tiago Djalo, "Yediğimiz iki golü yemeyebilirdik. İki yarıda da rakibe fırsat verdik ve rakip de bunu değerlendirdi iki gol özelinde ama bu maçı kazandık. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız" dedi.

Savunma tandeminde Emirhan Topçu ile birlikte görev almasına dair soruya Tiago Djalo, "Genel olarak performansımız iyiydi. Bugünden olumlu ve olumsuz sonuçları alıp bir sonraki maça hazırlanacağız" cevabını verdi.