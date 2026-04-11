Fatih Tekke'den penaltı isyanı: "Tartışmaya açık"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık. Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik." ifadelerini kullandı. (beIN SPORTS)