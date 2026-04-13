Talisca garanti verdi

Brezilya kulüplerinin gözdesi olan yıldız futbolcu, yönetime kalacağını bildirdi. Ara transfer döneminde Flamengo ve Corinthians’ı geri çeviren Sambacı’nın sezon sonu için de tavrı net. Tecrübeli futbolcu, Haziran 2028 tarihli sözleşmesi bitene kadar sarı-lacivertli formayı terletecek
Kayserispor maçında iki kez ağları sarsan ve 35 gol ve 7 asistlik performansıyla toplamda 42 kez skora etkide direkt etkide bulunan Anderson Talisca, Fenerbahçe'de oldukça mutlu... Performansı ülkesinde de büyük yankı uyandıran Sambacı, Brezilya kulüplerinin gözdesi haline geldi. Flamengo ve Corinthians'ın ara transfer döneminde yaptığı teklifleri geri çeviren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, önümüzdeki sezon için de aynı tavrını koruyor. Talisca, menajeriyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'demutluyum ve kalıyorum. Buyüzden gelecek olan tekliflerideğerlendirmeyeceğim" dedi.
ASENSİO GELENE KADAR DEVAM
Haziran 2028 tarihli sözleşmesi bitine kadar sarı- lacivertli takımla yoluna devam etmek isteyen Brezilyalı yıldız, Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası oynadığı 10 numara pozisyonundaki görevini başarıyla yerine getirdi. Fenerbahçeteknik heyetinin Asensioyeşil sahalara dönenekadar Talisca'yı aynımevkide değerlendirmeyedevamedeceğibelirtildi.
BRANDT MÜJDESİ
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Julian Brandt, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda biten Alman 10 numara, yeni maceralara yelken açmaya hazır olduğunu söyledi. Brandt, "Hiçbir seçeneğidışlamıyorum ama tercih ettiğim şeyler var, bazılarınıise şu an için düşünmüyorum" dedi. Planları ile ilgili detay vermekten kaçınan 29 yaşındaki futbolcu, "Bırakın sürpriz olsun. Çok fazla fikir var" ifadelerini kullandı. Brandt'ın bu sözleri sarı-lacivertlileri transferi için umutlandırdı.
'YORUMSUZ'
Fenerbahçe, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçında Makarov'un, Guendouzi'ye attığı kafanın görüntüsünü paylaşarak hakem Ali Yılmaz'ın kararına tepki gösterdi. Pozisyonda kırmızı kart çıkmamasına isyan eden sarı-lacivertlilerin gönderisinde "Yorumsuz" ifadesi yer aldı.