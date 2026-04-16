1. Lig’de 36. hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
18 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
19 Nisan Pazar:
16.00 Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ozan Ergün
16.00 Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyerspor: Süleyman Bahadır
16.00 Boluspor-Adana Demirspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Çakır
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Raşit Yorgancılar
16.00 Manisa FK-Serikspor: Ömer Faruk Gültekin