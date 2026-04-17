Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe - Rizespor maçı!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 17:46 Son Güncelleme: 17.04.2026 17:49

CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe - Rizespor maçı!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde…

CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe - Rizespor maçı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlenecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.

Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe.

DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, bugünkü maçta kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe - Rizespor maçı!
