CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe - Rizespor maçı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlenecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.
Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe.
DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, bugünkü maçta kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.