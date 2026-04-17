Konyaspor, Antalyaspor deplasmanında kazandı!

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor, Antalyaspor deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'un gollerini 57'nci dakikada Diogo Gonçalves ve 90+6'ncı dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 37'ye yükseltti. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı ve düşme hattı ile arasındaki farkı açamadı.