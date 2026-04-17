Son dakika haberi: Fenerbahçe’den şok beraberlik! Rizespor 90+8’de attı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlendi.
Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 80'inci dakikada penaltıdan Talisca ile 86'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Rizespor'da fileleri 47'nci dakikada Ali Sowe ve 90+8'inci dakikada Sagnan havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 67'ye yükseltti ve maç fazlasıyla zirveye yükselme şansını kullanamadı. Rizespor ise puanını 37'ye yükseltti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.
Fenerbahçe - Rizespor: 2-2
Goller: 47' Ali Sowe, 80' Anderson Talisca (P), 86' Kerem Aktürkoğlu, 90+8' Sagnan
Kırmızı kart: 72' Samet Akaydin
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.
Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Sowe.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Laçi direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
29. dakikada orta alanda topla buluşan Ali Sowe'un ceza alanın önünden sert şutunda kaleci Ederson, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
42. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Brown'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
Maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.
47. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Savunmada kaptığı topla rakip ceza alanına gelen Augusto, sol kanattaki Mihaila'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Sowe, kale sahası önünden topu filelerle buluşturdu: 0-1.
69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere yolladı.
72. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki mücadelede Talisca'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, Samet Akaydin'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.
74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Skriniar'ın indirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası üzerindeki İsmail Yüksek boşta kalan meşin yuvarlağa sert vurdu ancak üstten dışarı gönderdi. VAR uyarısı sonrasında bu pozisyonu yeniden izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Taylan Antalyalı'nın Talisca'ya yaptığı müdahale sebebiyle 78. dakikada penaltıya karar verdi.
80. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-1.
86. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın pasında sağdan ceza sahasına giren Musaba, arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.
90+8. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Kaleci Fofana'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, boşa çıktı. Sagnan'ın aşırtma kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.
DOMENICO TEDESCO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kayserispor maçının ilk 11'inde zorunlu olarak tek değişiklik yaparak takımını Rizespor karşısında sahaya sürdü.
Sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde kadroda yer almazken Tedesco, Çağlar Söyüncü'ye ilk 11'de şans verdi.
Fenerbahçe sahaya şu ilk 11 ile çıktı:
İSMAİL GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, Rizespor maçının kadrosuna yazıldı.
Milli oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı ve teknik heyetten şans bekledi.
SKRINIAR İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, maça ilk 11'de başladı.
Hafta içindeki tüm antrenmanlarda aktif dinlenme uygulayan ve son antrenmanın da ilk bölümünde takımla çalışan Skriniar, ilk 11'de değerlendirildi.
ALTYAPIDAN TEK İSİM
Fenerbahçe'de Rizespor karşısında yedek kulübesinde altyapıdan tek isim yer aldı.
17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.
3 EKSİK VAR
Sarı-lacivertli ekip, Rizespor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, henüz hazır olmayan Edson Alvarez ve sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde forma giyemedi.
7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'nin 7 futbolcusu Galatasaray maçı öncesinde kart sınırında bulunuyor. Rizespor karşısında Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
OKUL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI
Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenler unutulmadı. Karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde 'Çocuğa kalkan eller kırılsın' ve 'Çocuklar bizim geleceğimiz' şeklinde tempo tuttu.