Beşiktaş’ta Serdal Adalı’dan transfer açıklaması! "Orkun Kökçü ben 'git' desem bile gitmez"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların transfer çalışmaları ile ilgili konuştu.
Takımdan kiralık olarak ayrılan oyuncularla ilgili Serdal Adalı, "Muçi'nin satın alma opsiyonu 10 Mayıs'ta, Semih'inki de haziran ayının başında bitiyor. Kullanırlarsa yapacak bir şey yok. İnşallah ikisini de kullanmazlar. Çünkü o paralara yerini dolduracak oyuncu almam çok zor" dedi.
Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure'nin bonservisini almak istediklerini belirten Serdal Adalı, "El Bilal gerekli bir oyuncu, almak istiyorum. Biraz da kulübü vermek isteyecek. Atlayıp gideceğim ve başkanlarıyla görüşeceğim. Biraz sıkıntılı bir başkanları var. Sezon sonunda görüşeceğiz. Rakamı belli bir noktaya düşürürsek kalmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gelecek sezon sol kanat, sol bek, orta saha, stoper ve kaleci bölgelerine takviye yapmak istediklerini dile getirdi.
Sol kanat transferine ağırlık verdiklerini belirten Serdal Adalı, "Quaresma'dan sonra hiçbir kanat oyuncusunu maalesef istediğimiz düzeyde görmüyoruz. Ama sol kanat eksiğimiz var ve alacağız. Sol bek ve Agbadou'nun yanına bir stoper yedeklememiz lazım. Ersin kalsa da, gitse de bir kaleci alacağız. Orta sahaya da takviye yapabiliriz" şeklinde konuştu.
Transferlerin Dünya Kupası sonrasına kalma ihtimali olduğunu vurgulayan Serdal Adalı, "Transferde üzerine çalıştığımız isimlerin %60-70'i Dünya Kupası'nda oynayacak. Bunların kampa yetişmesi çok zor. Transfer döneminde bize inansınlar ve güvensinler. Son gün de olsa gideriz ve alır geliriz" dedi.
Kiralık oyuncuların durumuna dair Beşiktaş Başkanı, "Kiralık oyuncuların içinden gidecek isimler olacak. Onun dışında bonservisini alıp da beğenmediğimiz bir futbolcumuz yok. Cengiz Ünder, Kristjan Asllani ve Jota Silva için nihai bir karar yok. Son performansları da belirleyici olacak. Çıkıp sahada kendisini vermeyen bir futbolcuyu bedava bile olsa Beşiktaş'a almam. Samsunspor maçı benim için müthiş bir hayal kırıklığı oldu" açıklamasını yaptı.
Orkun Kökçü ile ilgili Serdal Adalı, "Orkun Kökçü, Beşiktaş'la yatıp Beşiktaş'la kalkan bir insan. Bizim kaptanımız. Orkun, Beşiktaş'ta şampiyonluk görmeden ben 'Git' desem bile kendisi gitmez. Orkun pazarlığa kapalı bir futbolcu" ifadelerini kullandı.