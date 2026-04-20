Beşiktaş’ta Serdal Adalı’dan transfer açıklaması! "Orkun Kökçü ben 'git' desem bile gitmez"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların transfer çalışmaları ile ilgili konuştu.

Takımdan kiralık olarak ayrılan oyuncularla ilgili Serdal Adalı, "Muçi'nin satın alma opsiyonu 10 Mayıs'ta, Semih'inki de haziran ayının başında bitiyor. Kullanırlarsa yapacak bir şey yok. İnşallah ikisini de kullanmazlar. Çünkü o paralara yerini dolduracak oyuncu almam çok zor" dedi.

Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure'nin bonservisini almak istediklerini belirten Serdal Adalı, "El Bilal gerekli bir oyuncu, almak istiyorum. Biraz da kulübü vermek isteyecek. Atlayıp gideceğim ve başkanlarıyla görüşeceğim. Biraz sıkıntılı bir başkanları var. Sezon sonunda görüşeceğiz. Rakamı belli bir noktaya düşürürsek kalmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.