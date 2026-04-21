Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı!

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.