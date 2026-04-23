Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'u seri penaltı atışları sonucunda eleyen ve yarı finale yükselen Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili Mustafa Eskihellaç, "Zor olacağı belliydi. Rakibimiz iyi bir direnç gösterdi, güçlü bir rakip. Geçen lig maçından biraz moralimiz bozuk geldik ama ne yapacağımızı biliyorduk. Turu geçmemiz önemli" dedi.

Hedeflerine dair soruya Mustafa Eskihellaç, "Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bizim için lig de kupa da önemli. Şimdiye kadar olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" cevabını verdi.

Mustafa Eskihellaç: Bizim için lig de kupa da önemli!

